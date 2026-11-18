Zabava

Pevač Nenad Jovanović počeo je da snima vlogove i da pratiocima pokaže život iza estradnih kulisa. Jedan od poslednjih snimaka privukao je posebnu pažnju: na aerodromu ga je čekalo neprijatno iznenađenje, zbog kojeg je za novu avionsku kartu izdvojeno 52.000 dinara.

Pored pesama i spotova koje redovno objavljuje na svom Jutjub kanalu, Nenad je odlučio da ponudi i nešto drugačiji sadržaj. Priključio se trendu snimanja vlogova, kojem se u poslednje vreme pridružuju i brojne poznate ličnosti, a kroz snimke pratioci vide kako izgleda njegova svakodnevica kada se ugase reflektori.

Beleži tako putovanja, susrete, pripreme za nastupe, ali i nepredviđene situacije tokom poslovnih angažmana. Jedna takva dogodila se na aerodromu, gde je saznao da njegov kolega, uprkos tome što mu je avionska karta izdata, zapravo nema mesto u avionu.

Nenad nije krio iznenađenje, pa je kroz osmeh ispričao šta se dogodilo.

Izdali su mi kartu sada na aerodromu, ali su mi rekli da mesta u avionu nemam... Sad smo platili 52.000 dinara novu kartu.

Kako je objasnio, karta njegovog saradnika greškom je izdata na pogrešno ime, zbog čega je nastao problem prilikom ukrcavanja. Da bi rešili neprijatnu situaciju i nastavili putovanje, morali su da kupe novu kartu.

Peh mu ipak nije pokvario raspoloženje. Nastavio je da beleži zanimljive trenutke s putovanja — pratiocima je pokazao vožnju metroom, razgovor sa starijim gospodinom, a potom i pripreme za nastup.

Poseban deo vloga činili su kadrovi sa bine, gde je zabeležio atmosferu i raspoloženje publike. Sudeći po snimcima, provod je bio odličan, a pratioci su mogli makar na trenutak da zavire u njegov život van muzičkog studija i televizijskih gostovanja.

Čini se da je pevač pronašao novi način da se približi publici. Sudeći po sadržaju koji objavljuje, pratioci će ubuduće imati priliku da vide i onu manje glamuroznu — kao kada je napadnut mačetom — ali često veoma zabavnu stranu estradnog života.

Ako ovako izgleda obično putovanje, jedva čekamo epizodu u kojoj sve ide po planu.