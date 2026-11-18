Zabava

Pevač Dejan Živić pre osam godina prodao je sve nekretnine koje je imao u Beogradu i preselio se u manje mesto. Svoj mir pronašao je u selu Obrež u blizini Kruševca, a kako je isticao, zbog te odluke se nikada nije pokajao.

Od 2018. godine bavi se poljoprivredom i ima svoj voćnjak, baštu i živinu. Uzgaja paradajz, papriku i krastavac, a od južnog voća limun i kivi.

„Po dvorištu šetaju kokoške od kojih imam domaća jaja, a mleko i sir kupujem od komšinice“, opisao je svoju svakodnevicu.

Lepše mu je, kako je rekao, da se skloni od buke, jer na selu ima svoj mir. Iza sebe ima godine provedene u inostranstvu, a odluku da se vrati doneo je nakon velikog životnog brodoloma, o kome je, kako navodi, već više puta pričao.

Za zdravlje tela i duha, tvrdi, potrebni su zdrava hrana, fizička aktivnost i molitva. Sve mu je to falilo dok je živeo u Nemačkoj — nije imao vremena da se tome posveti, a tada je mislio da je novac najbitniji u životu i da se svaki problem može rešiti novcem.

Posle brodoloma vratio se u Srbiju i odlučio da započne novi život. Tada je, kaže, shvatio važnost zdravlja i mirnijeg načina života. Sa porodicom se hrani uglavnom organskom hranom koju sami proizvode, kao i sezonskim voćem.

Nema nameru da se vraća u veću sredinu. „Nekome gužva odgovara, voli taj haos. Ja nisam više taj tip“, rekao je pevač. Dodao je i da mu nije teško da upali kola i ode gde treba, kao i da je za decu zdravije odrastanje na selu, pa ne planira da se odatle seli.