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Sin voditelja RTS-a Vladimira Jelića i glumice Jovane Jelić povređen je u tržnom centru Galerija. U nezgodi na pokretnim stepenicama palo je više tinejdžera i zadobilo povrede, a među povređenima je bio jedan od dvojice sinova Jelićevih.

Vladimir Jelić se oglasio i rekao u kakvom je stanju njegov sin.

Moj sin je sada dobro. Lakše je povređen, ali su mu u Urgentnom centru sanirali povrede i sve će biti u redu - rekao je.

Zahvalio se učiteljicama na brižnosti i prisebnosti, kao i zdravstvenim radnicima koji su brzo reagovali i pružili pomoć. Hvala je uputio i svima koji su se javili, brinuli i interesovali za njih, uz poruku da je na svu sreću sve dobro prošlo i da je najvažnije da su deca dobro.

Vladimir i Jovana godinama su u skladnom braku i imaju dvojicu sinova. Oboje uspešno čuvaju svoju privatnost od radoznalih pogleda, a Vladimir o njoj retko govori.

Jovanu je domaća publika zavolela u serijama "Ubice mog oca", "Šifra Despot" i "Urgentni centar". Vladimira znate kao voditelja "Dnevnika", a njegovo primarno obrazovanje nema veze s novinarstvom.

O braku je jednom prilikom rekao da im je sve išlo postepeno i bez planiranja i forsiranja, a da se sve rešava razgovorom u četiri oka.

Deca javnih ličnosti nisu javne ličnosti. Jelići to čuvaju godinama i, iskreno, neka tako i ostane.