Zabava

Beogradski trio Low Light Ensemble održaće 6. decembra koncert i promociju svog debitantskog albuma u KC Gradu. Materijal sa ploče publika će čuti uživo, u atmosferi neposrednog muzičkog dijaloga i slobodne improvizacije.

Debi je snimljen u junu 2025. godine, u dvorištu kuće jednog od muzičara. Sesija je protekla bez prethodnih dogovora, napisanih kompozicija ili unapred osmišljenih ideja — muzika je nastajala u realnom vremenu, spontano i oblikovana trenutkom u kojem je izvođena. Na vinilu je objavljen u proleće 2026. godine, za francusku izdavačku kuću Stereophonk.

Zvuk trija spaja psihodeliju, minimalizam, neoklasični senzibilitet, džez i slobodnu improvizaciju. Muzika nastaje kroz neposrednu interakciju trojice muzičara, bez unapred utvrđenih pravila i struktura, a svaki od njih može spontano da promeni tok kompozicije i usmeri muziku u novom pravcu.

Ako vas zanima kako to zvuči kad trojica muzičara nemaju dogovor ni partituru, 6. decembar je prava prilika.

Nastup 6. decembra biće zabeležen audio i video snimkom, a postoji mogućnost da baš te večeri nastane materijal za sledeći album trija. Prvih 50 Early Bird ulaznica po posebnim cenama dostupno je u barovima.