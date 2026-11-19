Zabava

Pevačica Nadica Ademov udala se za milionera sa kojim je dobila dvoje dece. O porodičnim odnosima retko govori, ali je otkrila da ima pomoć oko mališana — i da za dadilje ima poseban zahtev.

Kaže da je perfekcionista i da očekuje da žene koje dođu da budu sa decom budu pedantne. „Mora sve da bude čisto i uredno, to je bolest, priznajem“, rekla je, pa objasnila da je to naučila od mame i da je to nešto što u njenoj kući ne sme da se desi.

Pravila važe i za dadilje. Na razgovoru im, kaže, prvo kaže da su deca u prvom planu i da je to prioritet, a da je ostalo za kasnije — kad se stigne. Ali kada se smena završi, sve mora da se vrati na mesto gde je bilo. Priznala je i da je iritira ako čaša nije tamo gde treba da bude. Iskreno, ko je ikad čuvao tuđu decu zna da je to pravilo najlakše zapamtiti, a najteže ispoštovati.

Nadica je ponosna na roditelje koji i dan-danas rade na pijaci. „To je pošten posao i novac što se kaže“, kaže ona. Govorila im je da ne treba više time da se bave, ali njima je to ostala obaveza i bez toga ne bi mogli da funkcionišu, pa im je rekla da rade.

Istu samostalnost i odlučnost imala je i kad se prijavljivala za muzičko takmičenje „Zvezde Granda“ — o čemu roditelji u početku nisu znali ništa. Priznala je i da je slagala za godine, jer je tada imala 14 godina, i da je uzela ličnu kartu od drugarice da bi prošla i samo se upisala. Kada je to video, nastao je haos, ali dobro. Od devojčice koja je pozajmila tuđu ličnu kartu da bi se prijavila na takmičenje do žene koja tačno zna gde joj stoji svaka čaša — evolucija je, priznaćete, impresivna.

Sve u svemu, Nadica zna šta hoće — i u kući i na estradi. Ostaje samo pitanje ko bi izdržao smenu kod nje, a da čaša na kraju bude tamo gde je i bila.