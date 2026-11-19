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MAC je predstavio Studio Radiance Skin Tint Stick, novitet koji spaja praktičnost stick formata sa laganom teksturom i prirodnim, blistavim finišem. Ideja nije da prekrije kožu i promeni njen izgled, već da ujednači ten, pruži mu svežinu i ostavi utisak negovane kože. Zato se i pozicionira kao alternativa klasičnim tečnim podlogama. Nanosi se direktno na lice ili uz pomoć četkice i prstiju, a format je praktičan za brzo nanošenje i popravke tokom dana.

Formula sadrži 73% sastojaka za negu kože, među kojima su ekstrakti semena daikona i acai bobica, a napravljena je tako da hidrira kožu i tenu da prirodan, blistav izgled. Pokrivna moć je lagana i nadogradiva, pa intenzitet sami birate — od suptilnog ujednačavanja do nešto izraženije pokrivenosti na mestima gde vam je potrebna. Proizvod je otporan na znoj i vlagu, a brend navodi postojanost do 24 sata. Dostupan je u 20 nijansi.

Za koga je ovo? Za svakodnevnu rutinu i za one koji ne vole težak osećaj podloge, ne žele potpuno prekrivanje ili jednostavno žele da im koža i dalje izgleda kao koža. Laka tekstura, prirodan sjaj i mogućnost postepenog nadograđivanja pokrivenosti čine ga dobrim izborom kada treba prikriti manje nepravilnosti i ujednačiti ten, ali bez efekta našminkanog lica. Ukratko: nije zamena za punu podlogu, ali za dan kada ne želite mnogo truda — radi posao.

Sudeći po reakcijama kupaca, MAC je pogodio ono što mnogi traže od svakodnevnog proizvoda za ten. Na zvaničnom sajtu brenda proizvod ima ocenu 4,7 od 5, na osnovu više od 600 recenzija. Kupci posebno hvale lakoću nanošenja, jednostavno blendanje, laganu teksturu i prirodan, blistav finiš koji ne ostavlja utisak teške šminke. U komentarima se često ponavlja da koža izgleda sveže i ujednačeno, a da pritom zadržava svoj prirodan izgled. Ima i onih koji navode da bi voleli veću pokrivnu moć ili bolju postojanost na masnijoj koži, ali su ukupni utisci veoma pozitivni.

Naša prognoza: ako ste odustali od podloga jer ih osećate na licu, ovo zvuči kao ozbiljan kandidat za mesto u torbi. Ako, pak, tražite puno prekrivanje, zaobiđite ga. Pitanje za vas: stick ili tečna podloga?