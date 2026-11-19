Zabava

Pevačica Marina Visković iskoristila je Instagram da odgovori na pitanja pratilaca i otkrila kako izgleda njena svakodnevna rutina — treninzi, ishrana i mača čaj, koji pije svaki dan.

Marina slovi za jednu od najatraktivnijih na domaćoj estradnoj sceni, a iza toga, kako sama kaže, stoji kontinuitet. U teretanu neretko odlazi i po dva puta u toku dana, ali tvrdi da je fizička aktivnost samo polovina priče — drugu polovinu čini stroga kontrola onoga što unosi u organizam.

Ključna stvar je kontinuitet... Ako budete imali kontinuitet, rezultati su neizbežni, poručila je pevačica. Teretanu ne doživljava kao obavezu, već kao mesto gde se isključuje iz svakodnevne galame, buke i očekivanja, gde širi svoje kapacitete i istražuje telo.

Kada je reč o jelovniku, najveće zasluge za svoju liniju pripisuje svežim namirnicama, pre svega voću i povrću. Puno voća i povrća... izbegavajte masno i brzu hranu, navela je i dodala da treba slušati svoje telo i ne jesti kasno.

Priznala je i da slabo zna da kuva, ali i da najbolje sprema jaja i omlete "na 101 način". Na njenom dnevnom meniju su sirni namaz, kotidž sir, rukola, avokado i spanać, a često pravi i jaje salatu.

Mača, zeleni čaj u prahu, postala je neizostavan deo njene rutine. Kaže da ni sama nije mogla da se navikne na ukus, ali je našla pravi recept i sada ga pije svaki dan.

Osim specifičnog ukusa, mača je poznata po tome što je bogat izvor antioksidanasa i pomaže u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Zahvaljujući prirodnom kofeinu doprinosi budnosti i koncentraciji, uz znatno postepeniji priliv energije nego što ga daje kafa. Sadrži i komponente koje mogu delovati protivupalno, a istraživanja ukazuju i na njen povoljan uticaj na rad srca i metabolizam.

Iz svega ovoga ispada da tajna nije nikakva magija — samo kontinuitet, teretana i mača u isto vreme svakog dana. E, to "svakog dana" je deo na kom većina nas padne već do srede.