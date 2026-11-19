Zabava

Ceca Ražnatović pojavila se na promociji knjige "Unseen" fotografa Miloša Nadaždina i, ponovo je privukla pažnju svojim izgledom. Među brojnim poznatim gostima izdvojila se stajlingom koji je bio sveden do poslednjeg detalja.

Za tu priliku obukla je crne pantalone, majicu i čizme, a preko svega bež kaput sa crnim detaljima. Osnovu je, dakle, ostavila mirnom — i onda je scena prepuštena aksesoarima.

U prvom planu bila je torba Chanel Barrel Clutch with Chain iz kolekcije za 2026. godinu, čija se vrednost procenjuje na oko 8.000 evra. Oko vrata je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra ogrlicu, čija je cena 3.300 evra.

Da budemo iskreni, crno-bež kombinacija je najsigurniji potez koji postoji — ne možeš da pogrešiš, ali retko i da zaprepastiš. Zato su torba i ogrlica bile u prvom planu.

Ostaje samo ono večno pitanje: da li biste za jedno veče dali 8.000 evra za torbu ili biste za te pare kupili knjigu — i još vam ostane za kafu u gradu?