Zabava

Pevačica Gabrijela Pejčev na kratko je zamenila mikrofon modnom pistom i našla se na Mar-a-Lagu, luksuznom imanju Donalda Trampa na Floridi.

Razlog nije bio nastup, nego prijateljstvo: ponela je kreaciju svoje prijateljice, kojoj je htela da pruži podršku na poseban način. Njen dolazak na prestižnu lokaciju bio je vezan upravo za to.

Dok mnogi samo sanjaju da kroče na čuveni Mar-a-Lago, ona je tamo dobila priliku da se oproba kao model — i u toj ulozi se, sudeći po svemu, odlično snašla. Tim nesvakidašnjim iskustvom svojoj karijeri dodala je još jednu zanimljivu epizodu.

Da budemo iskreni, kontrast je teško nadmašiti: bina zamenjena imanjem o kom većina nas može samo da sanja, mikrofon zamenjen pistom. Ali ako je suditi po tome kako se snašla, mikrofon i pista su joj, izgleda, podjednako blizu.

Pevačica je nedavno priznala šta je sve promenila na sebi. Kazala je da su grudi njene, da je usne radila pre dve, tri godine i da redovno radi botoks, uz objašnjenje da nije sto posto prirodna jer ima malo hijalurona u usnama, što računa u neku korekciju.

Nisam protivnik, sve dok to izgleda umereno i lepo i podržavam dok je u granicama normale - rekla je i dodala da za sada nema potrebu za novim intervencijama, ali da tu mogućnost ne isključuje u budućnosti.

Ja sam pristalica toga i zašto bih trpela neko nezadovoljstvo kada mogu da ga ispravim - zaključila je, uz napomenu da bi možda jednog dana, kada bude imala decu, poželela nešto da ispravi.

U svakom slučaju, Gabrijela je ovog puta dobro odradila teren na kom je malo ko očekuje. A vas pitamo: mikrofon ili pista?