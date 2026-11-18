Zabava

Stoja Novaković se prvi put javno oglasila otkad je njen sin, Milan Popov, kročio na imanje i postao učesnik rijalitija "Elita 10". Njena reč stigla je u vidu emotivnog pisma poslatog na adresu Bele kuće — poruka koju je htela da pošalje sinu u trenucima kada mu je, kako je napisala, najpotrebnija.

Pismo nije ostalo samo za Milanove oči. U trenucima kada je atmosfera u rijalitiju dostizala vrhunac, Ivan Marinković zamolio ga je da ga pred svim cimerima pročita naglas, i Milan je to bez oklevanja učinio, držeći pažnju celog auditorijuma.

Razboleću se ako tako nastaviš

Prvi deo pisma je pozdrav — prvo za sve učesnike, pa onda onaj glavni, za sina. Stoja mu poručuje da ima mnogo ljubavi od dece i majke i da će uvek biti uz njega. Uz to ide i nešto konkretno: sve što mu treba neka zove nju, jer je, kako je navela, sve njegove obaveze preuzela na sebe. Kaže i da brine o njegovoj deci i da im ništa ne fali, a onda dodaje da nema pravo da bude tužan dok njegova deca slušaju gluposti. U pozdravu se pominje i Milica — pismo su, kako stoji, spremile ona i pevačica.

Onda sledi još emotivniji deo, apel zabrinute majke. Jako mi je loše, razboleću se ako tako nastaviš, napisala mu je. Dalje mu savetuje da se bavi sobom, da ima svoj cilj i da gleda svoju decu, i da se druži jer, kako kaže, ima tu dobrih ljudi. Kad izađe, čeka ga neka druga priča, poručila je, uz upozorenje da loše odluke i loši izbori moraju da se promene. Ima snage da se izbori, napisala je, ali je potrebna i njegova odluka. Hoće da što više učestvuje. Ne treba ni za kim da trči, nikome da se divi, nego da se veseli. Voli ga majka i deca.

Da se razumemo, ovo nije scenski nastup nego iskren i težak apel. Ali ton je zanimljiv: majka ne piše kao neko ko navija sa strane, nego kao neko ko već nosi celu kuću na leđima. Deca su zbrinuta, obaveze pokrivene, a od Milana se traži jedno — da se sabere. Nije to najgori zahtev koji je neko dobio u Beloj kući.

Napravio sam sto grešaka

Nakon što su majčine reči odjeknule Belom kućom, Milan je pred svima otvoreno progovorio o sopstvenim greškama i izazovima sa kojima se suočava od ulaska u rijaliti. Prvih mesec dana, priznao je, bilo mu je mnogo teško — nije znao gde je došao i nije bio dovoljno informisan. Napravio je, kako je rekao, sto grešaka, ali ih je svestan.

Objasnio je i odakle je, po njegovom viđenju, krenuo sunovrat. Na bini je pomislio da je Rada napadnuta, pa je napao čoveka koji, kako je sam priznao, nije bio ni kriv ni dužan — i od tada je krenulo nizbrdo. Dodao je i da ga je jedna devojka pridobila tužnom pričom, uz objašnjenje da je on mator konj, da joj je rekao da nije za nju i da tamo ima lepih, mladih, tetoviranih momaka.

Iskrenosti mu, ruku na srce, nije manjkalo. Priznati pred kamerama da si pogazio nekog ko nije kriv nije mala stvar, a ni to što je sam sebi rekao da nije za tu devojku. Ostaje pitanje koliko od toga zaista menja ponašanje, a koliko je samo dobra rečenica za publiku.

Majka je sve preuzela na sebe

U burnu diskusiju odmah se uključio i Stefan Karić, koji je izneo sopstveno viđenje i analizu poruke koju je pevačica poslala. Ja sam pismo shvatio da je neko napolju odustao od tebe, i da je majka sve preuzela na sebe, rekao je.

Milan je onda pojasnio odnose u porodici van kamera. Njegova bivša supruga, rekao je, preuzela je sve obaveze — i nastavio da deli detalje o tome kako funkcioniše njegov život izvan Bele kuće.

Dve izjave baš i ne stoje jedna uz drugu: u pismu majka tvrdi da je sve obaveze preuzela ona, a sin kaže da je to uradila bivša supruga. Ko je tu koga zamenio, iz ovoga se ne da zaključiti. Ali jedno je jasno — ako je suditi po pismu, Milan još treba da preuzme ono što mu je majka najviše puta napisala: svoju odluku.