Zabava

Ni četiri Tragača koja nisu napravila nijednu grešku nisu uspela da zaustave Nikolu Ranđelovića iz Zaječara u novoj epizodi „Superpotere“, emitovanoj u subotu 21. novembra na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

Kada je Tragačima isteklo vreme, Nikoli je na satu ostalo još šest sekundi, a osvojio je 600.000 dinara. U drugoj igri napravio je dve greške, dok su Tragači odgovarali bez ijedne, ali ga nisu stigli.

Nikola je tehnolog zaposlen u Zaječarskoj pivari, a publika ga pamti i iz „Potere“, gde je pre nekoliko godina odmerio znanje s Milicom.

Pre borbe za novac u studiju se govorilo o sasvim drugoj vrsti odgovornosti. Jovan Memedović, poznat po zalaganju za zaštitu životne sredine, poveo je razgovor s Tragačima o njihovim navikama kad je reč o recikliranju i objasnio im kako se pravilno odlažu plastične flaše. Posle kratke lekcije na red su došla pitanja i takmičari.

Tokom razgovora s Nikolom Memedović je u jednom trenutku ostao bez teksta, što je takmičar duhovito prokomentarisao: „Kao da sam IT struke, a ne da radim u pivari“.

Posle 60.000 dinara osvojenih u prvoj igri, Nikola se odvažio na duel protiv četvoro Tragača za deset puta veći iznos. Iako je pogrešio dva puta, vreme je ovoga puta bilo na njegovoj strani, pa je 600.000 dinara otišlo u Zaječar.

Ostali takmičari nisu imali te sreće. Stojan Majstorović iz Šapca nastup je počeo pesmom i stihovima Miladina Šobića, koje je posvetio Milici, ali mu ni muzička podrška nije pomogla u duelu protiv svih petoro Tragača za 1.300.000 dinara. Sportski novinar Igor Subić iz Beograda pokušao je da osvoji milion dinara protiv četvoro Tragača, dok se njegova sugrađanka Tamara Vukmirica, koja se bavi tehničkom podrškom za platne uređaje i bankomate, borila za 360.000 dinara protiv troje Tragača. Pobeda im je svima izmakla „za dlaku“.

Tako je Nikola ostao jedini pobednik te epizode i pokazao da u „Superpoteri“ nije uvek presudno ko će napraviti manje grešaka, već i ko će bolje iskoristiti vreme.