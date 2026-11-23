Zabava

Pevačica Mina Kostić staje na ludi kamen. Otkrila je da će se udati za svog izabranika Maneta Ćuruviju Kaspera, i to u maju, a potvrdila je to gostujući u emisiji „Grand Specijal“.

– On je stvarno bio sa mnom od prvog dana i Bože zdravlja u maju ćemo svadbu da napravimo. Pozvaću i moje kolege, biće dobra žurka i druženje – otkrila je pevačica.

Na slavlju će, dakle, biti i kolega sa muzičke scene, a Mina ističe da nikada nije sumnjala u njihovu vezu, iako su njihovu romansu od samog početka pratili brojni komentari i predrasude javnosti. Kasper joj je, kako je rekla, bio najveća podrška u najtežim trenucima.

Pored priprema za svadbu, njih dvoje uspešno sarađuju i na muzičkom planu. Kasper potpisuje veći deo novih numera na njenom predstojećem albumu, a par time planira da napravi pravi bum na estradi.

– Pisao je 14 novih pesama, imam ih 18 i radio je muziku. Ozbiljno je muzikalan i mislim da ćemo sve da pokosimo – poručila je Mina.

Njena nova pesma, koju je takođe radio Kasper, nosi poruku da ljubav pobeđuje i nema granice.

Podsetimo, pevačica se pre samo nekoliko dana našla u centru skandala: u butiku u tržnom centru intervenisala je policija jer je u njenom rancu pronađen neplaćeni crni odevni predmet. Mina se tada oglasila za medije, vidno uznemirena, i demantovala da je reč o krađi, uz objašnjenje da je došlo do greške.