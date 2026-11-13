Ceca je htela da otpeva sama, a Boban je izabrao Ivanu Selakov

Zabava

Boban Rajović održaće 16. decembra svoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra.

Objavio je akustičnu verziju jednog od svojih poznatih dueta, uz pitanje: „Sa kim mislite da ću ovo otpevati u Sava centru?“ Jedno pitanje — i estrada je počela da nagađa. Priznajmo, takva zagonetka je zabavnija od pola današnjih najava, jer ovde se ne zna ni ko peva, ni s kim, ni u kom aranžmanu.

A ta pesma ima zanimljivu istoriju. Kada se 2010. godine radilo na njenom nastanku, u opticaju su bile Nataša Bekvalac i Romana, dok je Ceca, navodno, želela da pesmu otpeva sama. Na kraju je odluka pala na Ivanu Selakov, sa kojom je Boban snimio duet koji je ostao zapažen u njegovoj diskografiji. Deset godina kasnije objavljen je i spot za pesmu „011“.

Na konferenciji za medije pevač je najavio i muzičko iznenađenje koje publiku očekuje pred sam koncert, a otkrio je i da će mu se na velikoj sceni pridružiti jedan poznati kolega. Ko — nije rekao.

Posle dueta sa Ivanom Selakov, Rajović je 2012. godine snimio i „Gromove“ sa Draganom Mirković. Zato publiku 16. decembra, osim njegovih najvećih hitova, očekuju i zanimljivi muzički susreti. Dve velike ženske zvezde u njegovoj diskografiji, dva različita perioda — i sasvim dovoljno materijala da se nagađanje nastavi. Moguće je i da je pitanje sa početka priče samo podsećanje na poznati duet, a moguće i da iza svega stoji najava novog iznenađenja.

Ako pitate nas, ovoliko zagonetanja pred jednu beogradsku scenu zaslužuje gosta kog niko neće pogoditi. Koga biste vi stavili na spisak?