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Ceca je htela da otpeva sama, a Boban je izabrao Ivanu Selakov

Mandy Mandopoulos · 13. novembar 2026.
via Instagram @rajovicboban

Boban Rajović održaće 16. decembra svoj prvi veliki solistički koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra.

Objavio je akustičnu verziju jednog od svojih poznatih dueta, uz pitanje: „Sa kim mislite da ću ovo otpevati u Sava centru?“ Jedno pitanje — i estrada je počela da nagađa. Priznajmo, takva zagonetka je zabavnija od pola današnjih najava, jer ovde se ne zna ni ko peva, ni s kim, ni u kom aranžmanu.

A ta pesma ima zanimljivu istoriju. Kada se 2010. godine radilo na njenom nastanku, u opticaju su bile Nataša Bekvalac i Romana, dok je Ceca, navodno, želela da pesmu otpeva sama. Na kraju je odluka pala na Ivanu Selakov, sa kojom je Boban snimio duet koji je ostao zapažen u njegovoj diskografiji. Deset godina kasnije objavljen je i spot za pesmu „011“.

Na konferenciji za medije pevač je najavio i muzičko iznenađenje koje publiku očekuje pred sam koncert, a otkrio je i da će mu se na velikoj sceni pridružiti jedan poznati kolega. Ko — nije rekao.

Posle dueta sa Ivanom Selakov, Rajović je 2012. godine snimio i „Gromove“ sa Draganom Mirković. Zato publiku 16. decembra, osim njegovih najvećih hitova, očekuju i zanimljivi muzički susreti. Dve velike ženske zvezde u njegovoj diskografiji, dva različita perioda — i sasvim dovoljno materijala da se nagađanje nastavi. Moguće je i da je pitanje sa početka priče samo podsećanje na poznati duet, a moguće i da iza svega stoji najava novog iznenađenja.

Ako pitate nas, ovoliko zagonetanja pred jednu beogradsku scenu zaslužuje gosta kog niko neće pogoditi. Koga biste vi stavili na spisak?

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.