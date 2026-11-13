Suzana Jovanović privukla pažnju na koncertu Halida Muslimovića

Zabava

Halid Muslimović je u četvrtak, 12. novembra, održao veliki solistički koncert u Sava centru. Taj muzički događaj okupio je brojne poznate ličnosti i kolege sa estrade, a među onima koji su privukli pažnju našla se i Suzana Jovanović.

Njen dolazak izazvao je posebno interesovanje prisutnih. Suzana je stigla vidno raspoložena i spremna da uživa u spektaklu, a za tu priliku odabrala je elegantno svetloružičasto odelo, koje se uklopilo uz njen ten i boju kose. Nije skidala osmeh s lica i rado je pozirala okupljenim fotoreporterima i novinarima, pokazujući da je raspoložena za druženje i dobar provod.