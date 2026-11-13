Ivona Polumenta podelila fotku iz doma: Alea u naručju drži brata Isaka

Zabava

Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente, podelila je na Instagramu fotografiju iz porodičnog doma na kojoj njena najstarija ćerka Alea u naručju drži mlađeg brata Isaka. Oboje su bili nasmejani i vidno raspoloženi, a njihov zajednički trenutak pokazao je koliko je Alea pažljiva prema najmlađem bratu.

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije i raznježila njene pratioce. Mnogi su tako imali priliku da vide kako izgleda njihova svakodnevica nakon dolaska najmlađeg člana porodice. I ruku na srce, ovakav prizor uradi više nego svaka estradna drama.

Podsetimo, Ivona se porodila 28. juna 2026. godine, kada je na svet donela treće dete, sina Isaka. Posle dve ćerke, bračni par je dobio i dečaka, a srećne vesti podelili su s pratiocima fotografijom iz porodilišta.

Tom prilikom otkrila je da je porođaj protekao brzo i lako i da su presrećni zbog prinove. Dolazak sina uneo je novu radost u njihov porodični život.

Supružnici s vremena na vreme na društvenim mrežama podele detalje iz svakodnevice i pokažu kako provode vreme sa svojim naslednicima. Sudeći po ovoj objavi, u njihovom domu ne nedostaje nežnosti, osmeha i ljubavi, a starije sestre već pokazuju koliko su vezane za svog brata.

Nema tu neke velike filozofije: jedna fotka, dvoje nasmejane dece, a pratioci su bili raznježeni. Ako se ovako nastavi, Isak će biti najčuvaniji dečko u državi — pitanje je samo kad će sestre početi da mu naplaćuju tu pažnju.