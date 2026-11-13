Ante Tomić ipak pisao o Basari: „Crveni karton“, „Crveni kurton“ i film od kojeg se pada u nesvest

Zabava

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović dopisuju se u kolumni „Jesi li video ovo?“. Tomić je u jednom trenutku rekao da o Svetislavu Basari neće pisati, jer mu se činilo da je Petrović u svom poslednjem pismu rekao sve što je trebalo. Onda se predomislio.

Za to je, kako piše, delimično kriv upravo Petrović: podsetio ga je da Basara piše dnevnu kolumnu i da ima emisiju „Crveni karton“, koju je srpski narod prekrstio u „Crveni kurton“. Ton je jasan već tu — ovo nije izveštaj, ovo je zajedljivo pismo u kojem se autor ne trudi da bude fin.

Tomić je zato otišao da proveri ima li Basara i prilog o Zafranoviću. Našao je, kako navodi, i emisiju i gomilu tekstova u kojima kolumnista zbog visoke umetničke kvalitete filma „Zlatni rez ’42“ prosto pada u nesvest. Umetnička vrednost je, piše dalje, tolika da je vazduh tamo gore slabije zasićen kiseonikom, pa se Basari vrti u glavi i muti pred očima.

Film je, dodaje, bio genijalan i pre nego što ga je pogledao. A „naivna i čista ljubav“ koju savremeni srpski klasik njeguje za „svog prijatelja Lordana“, veli Tomić, prosto je zatravljujuća.

Ironija je glavni začin, a slika vazduha koji na tim visinama ponestaje najbolji je deo pisma.

Naše čitanje: poenta i nije u filmu, nego u tome kako izgleda kad se pohvala napiše pre gledanja, a onda se zašećeri pričom o prijateljstvu. Tomić to izvodi bez pardona, u formi koja mu dopušta da bude ličan — i da se čitalac nasmeje pre nego što stigne do poente.

Ante Tomić je književnik i novinar iz Splita.

Od cele kolumne najviše se pamti „Crveni kurton“, a ne film ni Zafranović. Nije loše za tekst u kojem je autor, eto, ipak pisao o Basari.