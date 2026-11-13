Prijava zbog Nore: Centar za socijalni rad posetio dom Jasmine Ahmić Grofice

Zabava

Centar za socijalni rad Dubrovnik posetio je dom Jasmine Ahmić Grofice, majke Aneli Ahmić, nakon anonimne prijave. Radnici su došli da se uvere da devojčica Nora ima adekvatnu negu i uslove za život. Aneli je trenutno u Eliti 10, a ćerkicu je ostavila na čuvanje kod majke.

Grofica nije krila nezadovoljstvo zbog prijave, za koju smatra da je podneta iz zle namere. Istakla je da su se predstavnice nadležne ustanove lično uverile da Nora živi u odličnim uslovima.

„Juče nam je bio Centar za socijalni rad, neki izmišljeni lik prijavio... Žene su opet oduševljene statusom i uslovima u kojima Nora živi“, rekla je Grofica i dodala da je Asmin rekao da on nije podneo prijavu.

U međuvremenu, u rijalitiju tenzije ne jenjavaju. Odnos Filipa Cara i Aneli Ahmić iz dana u dan privlači ogromnu pažnju javnosti, a njihove česte rasprave i međusobne prozivke ne prestaju da intrigiraju milione gledalaca. U svoje konflikte ponovo su uvukli Maju Marinković, pominjući njeno ime tokom žestokih svađa.

Maja je rekla da ne vidi potrebu zašto je konstantno ubacuju u njihovu ljubavnu svađu i vezu, pa je nabrojala da su im u vezi smetali i drugi učesnici, obezbeđenje, pa čak i kućni ljubimac. Poručila je i da ona kod kuće nema dete, a da je Aneli mama, kojoj, kako tvrdi, njen partner psuje mamu, porodicu, brata, pa sad i sestru. Prokomentarisala je i Anelino rijaliti učešće, uz ocenu da se ono svodi na to da se promenila – ali na lošije.

„Ona je samo bledi pokušaj 'kopije' mene i Dalile“, poručila je Maja.

Dodala je i da je njihova veza ne zanima i da je čak podržava, jer odlično pokazuju prava lica jedno drugog, ali da joj ne pada na pamet da ostane bez komentara kada je stalno provlače. Po njenim rečima, Aneli je večito nečija kopija i osoba bez identiteta. Kritikovala je i ponašanje i neurednost Aneli i Filipa, uz tvrdnju da su od rehaba napravili neuredan prostor.

Centar je obavio svoj deo posla, Grofica je rekla svoje, a svađe u Eliti 10 se nastavljaju. Nora je u celoj priči jedina koja nije birala ni stranu ni rijaliti.