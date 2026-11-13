„Pupin” stiže na Prvi program RTS-a: 1.500 statista, 500 kostima i Njujork u Paraćinu

Zabava

Serija „Pupin” počinje da se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije 13. novembra, petkom, subotom i nedeljom od 20 časova. Prati životnu priču Mihajla Pupina, jedne od najznačajnih ličnosti naše istorije i nauke — radoznalog dečaka iz banatskog sela koji je znanjem i upornošću stigao do najviših svetskih naučnih krugova.

Priprema scenarija i snimanja trajala je skoro dve godine, a samo snimanje četiri meseca, u 14 gradova u Srbiji i na više od 45 različitih lokacija.

„Samo snimanje serije 'Pupin' bio je kompleksan produkcioni i logistički poduhvat, pre svega zbog vremenskog i geografskog raspona koji je priča zahtevala”, kaže producentkinja Ana Gobeljić. Kako navodi, trebalo je dočarati gradove i sela na dva kontinenta, u rasponu od početka 19. do dvadesetih godina 20. veka — od malog banatskog sela do evropskih metropola i Njujorka.

Pored scena snimanih u selima širom Vojvodine, u Beogradu, Pančevu, Novom Sadu, Bečeju i Sremskoj Mitrovici, jedan deo snimljen je u Bugarskoj, u studiju „Boyana”, u kom su snimani mnogi holivudski filmovi.

Delovi serije smešteni u Americi uglavnom su snimljeni u Srbiji. Pupinov njujorški dom smešten je u Paraćinu, a čuveni koledž „Kolumbija” u Somboru. Rekonstrukcija Njujorka s početka 20. veka nastala je u studiju „Nu Boyana Film” u Sofiji, gde su takođe snimana brojna holivudska ostvarenja.

Tokom snimanja angažovano je više od 1.500 statista i preko 100 glumaca, od kojih su mnogi iz Amerike, Britanije i drugih zemalja Evrope.

Kostimografski tim Nevene Milovanović uradio je više od 500 kostima — od radnih odela preko dečijih kostima do svečanih haljina i raznih uniformi. Kostim pokriva više od 110 godina, grad i selo, dva kontinenta.

Akcione scene koreografisane su uz pomoć Kalojana Vodeničarova, specijaliste iz Bugarske koji je radio na filmovima kao što su „No Time To Die”, „Troja”, „Nemoguća misija” i na serijama „Gomora” i „La Casa de Papel”.