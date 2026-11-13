Cakana ostala bez benda pred punim klubom: samo harmonikaš i jedan mikrofon

Zabava

Dragica Radosavljević Cakana prisetila se jedne od najneprijatnijih, a ispostavilo se i najupečatljivijih situacija u svojoj dugogodišnjoj karijeri. Na zakazani koncert nije stigao kompletan bend — članovi njene pratnje bili su sprečeni da dođu, a publika je već ispunila klub do poslednjeg mesta.

Kako je objasnila, na tom nastupu neke od njenih muzičara zadržala je policija, a ona ne zna ni sama gde. Stigao je samo harmonikaš, pa je pred punim lokalom ostala bez očekivane muzičke pratnje.

Došao je samo harmonikaš! Imali smo samo jedan mikrofon: ja, harmonikaš i taj jedan mikrofon, a klub pun. Vi ne znate šta da radite u tom trenutku, to je stvarno strašno, prisetila se Cakana u emisiji "Grand Specijal".

Iako bi većina izvođača tada otkazala nastup ili podlegla pritisku, Cakana je odlučila da ipak izađe pred publiku i pruži svoj maksimum. Sa jednim mikrofonom i harmonikom uspela je da napravi atmosferu o kojoj se, kako kaže, i danas priča.

Nikad u životu nisam bolje pevala. To je onaj trenutak kad vam je najgore, kad nemate nikakvu potporu i prepušteni ste sami sebi. Onda jednostavno jurneš i napraviš haos. To je bilo možda jedno od najboljih večeri koje sam ja odradila, poručila je pevačica.

Priznajmo, malo je pevača koji bi u takvoj situaciji ostali pribrani, a kamoli posle tvrdili da im je to bila jedna od najboljih večeri u karijeri. Jedan mikrofon, jedan harmonikaš i pun klub zvuči kao scena iz filma, a ne kao nečiji radni dan.

Cakana, ako ti ikad ponovo zafali bend — javi se, taj jedan mikrofon očigledno radi posao.