Zabava

Glumica Olja Lević (35) raspametila je pratioce novim fotografijama sa egzotičnog ostrva na kom odmara. Pozirala je na peščanoj plaži sa tirkiznim morem u pozadini, a objava je izazvala brojne pozitivne komentare i komplimente na račun njenog izgleda.

Za tu priliku je odabrala crni jednodelni kupaći kostim sa velikim izrezom na stomaku, a stajling je upotpunila slamnatim kaubojskim šeširom, naočarima za sunce i crvenim lakom na noktima. Sa osmehom na licu uživala je na suncu.

O nepristojnim ponudama

Iako je objava prvenstveno bila letnja, Olja je govorila i o nepristojnim ponudama u svetu glume. Kaže da se s njima nije baš direktno susretala, ali da je, kako je rekla, možda ostavljala utisak da je neko ko neće da pristane na takve ponude. Indirektno, kao neko opipavanje, možda je toga i bilo.

Toga ima i u našem poslu, i u svakom poslu, ja mislim. Današnji svet i život nije nimalo lak! Treba se boriti, treba biti uporan, i vredan, i raditi na sebi - rekla je glumica.

„Ne budi tolika smaračica“

Olja je pažnju domaće javnosti skrenula ulogom Mile u seriji „Igra sudbine“. Dok su joj jedni davali komplimente da im prija njena dobrota, druge je nervirala. Deo publike joj je, kako je pričala, prišao i rekao da zajedno sa scenaristom Žarkom podstiče prave vrednosti kojih danas ima malo i koje su se zagubile.

Ne kažu mi ljudi nemoj da si toliko dobra, nego mi kažu ne budi tolika smaračica. Daj mu ga malo - rekla je tada.

Mila je, kako je ocenila, jedna dobra devojka sa puno vrlina i kvaliteta, i drago joj je što ta uloga ima uticaj na decu. Ali se isto tako nada drugačijim ulogama.

Na pitanje da li ljudima govori da u privatnom životu nije takva, Olja kaže da ne objašnjava, već da ljudi to vide kroz razgovor sa njom. Ljudi, kako je rekla, doživljavaju svaki lik kroz seriju, a ona je uz šalu dodala da su u privatnom životu isti — pa se odmah ispravila i dodala da su, naravno, različiti.