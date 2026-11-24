Zabava

Emina Jahović je nedavno održala koncert u Beogradu, na kom je nastupila bez kolega na sceni. Mnogi su očekivali da će se na bini pojaviti Nući, ali se to nije desilo. Pevačica je pred kamerama objasnila zašto.

Ja imam toliko dueta, da bih ja za svaki svoj koncert morala da zovem sve ponaosob... stvarno više mi je blam da zovem svaki put nekoga da bude deo mog repertoara, rekla je Emina.

Navela je i da ima zaista puno dueta, da je tu Dino Merlin, tu je Željko Joksimović, i da mora da navikne publiku da konačno sluša nju i da sama otpeva te duete.

Kao razlog zašto se Nući nije pojavio navela je to što je sve teško uskladiti. Jako je teško uskladiti. Hteli smo da pevamo 'Sudar svetova', Nući je trenutno na turneji u Americi... rekla je, objašnjavajući da je nemoguće sve pozvati i sve skupiti na jedno mesto.

Emina je u snimku govorila i o tome zbog čega je došlo do otkazivanja koncerta u Areni.