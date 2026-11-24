Zabava

U emisiji „Nikad nije kasno“ predstavio se Slađan Danilović, koji je pažnju privukao i činjenicom da je otac nekadašnje pobednice „Zvezda Granda“ Tamare Danilović.

Tamara je do velike pobede stigla sa samo 16 godina, kada je osvojila najviše glasova stručnog žirija.

Njen otac je za ovu priliku odabrao numeru „Ostani bar još malo“. Iz publike su ga bodrili ćerka Tamara i sin, koji su mu pružili veliku podršku tokom nastupa. Njih troje inače često nastupaju zajedno, pa muzika predstavlja važan deo njihovog porodičnog života.

Nastup je u studiju izazvao pozitivne reakcije, a prvi se za komentar javio Uroš Živković. Pohvalio je Slađanovo pevačko iskustvo.

„Čuje se stvarno jedno veliko iskustvo. Vokal vaš me vraća u stara dobra vremena... Ali, sigurno znate da pevate i svaka čast“, rekao je on i dodao da Slađan može da peva i nešto mnogo zahtevnije, uz više energije.

Tijana Dapčević se složila. Kazala je da se iskustvo vidi, ali da ga je trema pojela. Navela je i da joj je prijalo, da je uživala iako ne poznaje ovakvu muziku, i poželela mu puno sreće u takmičenju.

Svoj komentar dao je i Mare, koji se složio sa prethodnim članovima žirija da Slađan može da pokaže još više svojih vokalnih mogućnosti, a na kraju se i našalio na njegov račun.

„Pevao si jako slatko, u skladu sa svojim imenom“, našalio se Mare sa Slađanom.

Ko bi, po vama, od ove porodice sledeći trebalo da stane pred žiri?