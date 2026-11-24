Zabava

Pevačica Nada Topčagić pozvala je policiju na jednom svom nastupu u Zvorniku jer je posumnjala da se u ogromnom plišanom medvedu, koji joj je poklonila jedna devojka, nalazi eksploziv. Dogodilo se to pre tri godine, a Nada je o svemu govorila u emisiji Amidži šou, gde je otkrila šta se zapravo dogodilo.

Pevačica, poznata po brojnim anegdotama iz višedecenijske karijere, ispričala je da je medved do nje stigao tokom koncerta na gradskom trgu, na kom je nastupalo mnogo pevača. Prilazila joj je jedna devojka i donela joj je ogromnog plišanog medveda. Rekla joj je i da je njena velika obožavateljka, kao i da je medveda kupila upravo kako bi ga poklonila Nadi.

Nada ipak nije htela da rizikuje.

– Ne, policija, neću da primim tog medveda, ubiće me, možda su bombe unutra – prepričala je pevačica svoju reakciju i dodala da je mislila da je eksploziv unutra.

Zato je pozvala policiju. Kako je ispričala, u policiji su joj rekli da su tog medveda već pregledali i da ga ne bi pustili da je bilo šta sumnjivo, jer je na tom mestu bilo mnogo njenih kolega.

U emisiji je govorila i o svom strahu. Priznala je da se plaši svega, da se plaši i svoje senke i da ne spava do pet ujutru.

– Ja spavam sa noževima i pištoljem – rekla je pevačica.

A plišani medved? Kako je Nada rekla, sada se nalazi na Tari.