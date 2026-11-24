Zabava

Naida Mujkanović tvrdi da je bila u vezi s Mahirom Pjanićem, aktuelnim učesnikom rijalitija, u septembru i oktobru 2022. godine. Kaže da ju je uvredilo to što Pjanić tvrdi da je ne poznaje.

Naida je pevačica i transrodna osoba, a javnost je najpre upoznala po tome što je otvoreno govorila o procesu tranzicije. Poslednjih nedelja o njoj se piše upravo zbog Pjanića, koji je negirao da je poznaje.

Rekao je da me ne poznaje, verovatno iz straha

Ja sam se uvredila kad je rekao da me apsolutno ne poznaje, kaže Naida. Ona navodi da je Pjanić tada bio slobodan i da nije imao nikoga pored sebe, kao i da zna da nema komunikaciju s bivšom suprugom. Kaže i da su bili više kao prijatelji, te da ju je on i pre toga tražio i zvao, ali da kontakt tada nisu ostvarili. Upoznali su se u Sarajevu, gde su se družili, i, kako kaže, bio je okej dok u jednom trenutku nije postao prenapadan. Ona nije htela ništa više, a on je predlagao da idu zajedno preko — to je odbila. Tu su im se putevi razilazili, a htela je, kaže, samo da ga makne od sebe.

Okidač njihovog razlaza, navodi, bio je upravo to što je bio prenapadan. Kaže da ne zna zbog čega se razveo i da ga o tim privatnim stvarima nije pitala, niti joj je on o tome govorio. Poveravao joj je nešto više vezano za dete, ali o tome, kako kaže, ne može da priča. Rastali su se u korektnim odnosima, a ona misli da se čak i naljutio u trenutku kad je sve to odbila.

Znao je da je transrodna

Naida ističe da je Pjanić znao da je ona transrodna osoba. Dok je boravio u zatvoru, gledao je njene emisije s drugarima i tako saznao za nju, i to mu, kako kaže, nije smetalo. Dodaje i da nikad u životu nije doživela da to nekome od partnera smeta. Upoznali su se posle njegovog izlaska iz rijalitija.

Dve pesme, dva spota i dokumentarac

Naida je ranije imala svoj frizerski salon, a danas aktivno nastupa i bavi se pevanjem. Kaže da je karijeru prilično izgradila — iza sebe ima dve pesme, dva spota i snimljen dokumentarni film o transrodnim ljudima. Rijaliti joj, kako kaže, nije bio potreban da bi se izgradila, ali dobro dođe svakoj javnoj ličnosti. Uvek se isticala po tome što je drska, pa kaže da je na nastupima imala ozbiljan gard, a na neprikladna pitanja i ponude odgovarala je drsko i bezobrazno.

O svom periodu tranzicije govorila je javno. Kaže da su ljudi na nju reagovali bolje nego što je očekivala, ali i da je bilo predrasuda. Ljudi su je poznavali iz javnog života i pre tranzicije i videli su, kaže, da radi normalan posao i živi normalan život. Navodi da je imala sitne probleme i da je jednom završila na sudu — imala je problem s jednim ekstremistom koji ju je fizički napao zbog toga što je transrodna žena. Tužila ga je i, kako kaže, dobila spor. Dok je bila manja, ljudi su mislili da je devojčica. Ima, kaže, fenomenalnu porodicu i prijatelje koji znaju kakva je, a sama se bori od 15, 16 godina i ni od koga ništa nije tražila.

"Elita 10": pregovori bez dogovora

Naida kaže da je ponudu za učešće u "Eliti 10" dobila, ali da krajnji dogovor nije postignut. Trenutno moj ulazak u rijaliti nije moguć, jer idem iz zemlje, kaže ona. Pregovore je imala početkom avgusta. Njena jako dobra prijateljica Elektra Elit i ona imale su zajednički plan, a prijateljica je bila za to da Naida uđe; tada nisu znale ko su učesnici. Čini joj se, kako kaže, da za produkciju nije bilo idealno da uđe na početku, pa su to odložili za kada im bude potrebno. Naida poručuje da nije neko ko mora da čeka bilo šta.