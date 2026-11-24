Zabava

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana već godinama uživa u skladnom braku sa suprugom, sa kojim ima sina Luku. Zbog prirode posla često ima brojne obaveze i putovanja, ali u emisiji „Grand Specijal“, u kojoj je gostovala, otvoreno je govorila o porodičnom životu i otkrila kako funkcionišu iz dana u dan. Porodica joj je, kako je istakla, uvek na prvom mestu.

U njihovom domu, kako je rekla, ne postoje podele na muške i ženske poslove. Svako preuzima obaveze u skladu sa vremenom i mogućnostima, pa ko šta stigne — to i uradi. „Kod nas u kući nema to šta je muški, a šta ženski posao“, rekla je ona.

Najveća podrška su joj, kako kaže, upravo suprug i sin, i to naročito kada joj poslovne obaveze oduzmu mnogo vremena. Mora, kako je rekla, da pohvali svoja dva momka, jer su joj maksimalno posvećeni i razumeju je kada je u haosu i ne stiže neke stvari. Priznala je i da im u kući pomaže žena, jer nekad ne uspevaju sve da postignu. Kada suprug i ona odu na put, kuću nikada ne dočekaju u neredu — Luka je, kako je dodala, super.

Ćana se prisetila i perioda koji joj je ostao u najlepšem sećanju. „Sad će možda zvučati čudno, ali meni je bilo najlepše za vreme korone“, rekla je i objasnila da je tada bila stalno kod kuće i posvećena porodici. Ukućani su stalno igrali „Ne ljuti se čoveče“ i karte, a pošto su svi takmičarskog duha, igra je znala da bude napeta.

Pevačica ne krije koliko joj znači vreme kod kuće. Najavila je da će sledeće godine malo smanjiti posao, jer se, kako je priznala, baš uželela da bude kod kuće. Kada god ima slobodnog vremena, trude se da negde odu zajedno.