Zabava

Pevač Ljuba Perućica i njegova supruga, voditeljka Katarina Kolozeus, priredili su proslavu povodom trećeg rođendana sina Alekseja. Žurka je bila tematska i posvećena svetu dinosaurusa, a roditelji su se potrudili da svaki detalj bude besprekoran.

Dekoracija sa dinosaurima očigledno je oduševila malog slavljenika, ali i sve prisutne mališane. Posebnu radost deci donele su velike maskote dinosaurusa, koje su sve vreme zabavljale goste i pozirale pored njega.

Vrhunac večeri bio je trenutak iznošenja rođendanske torte na više spratova, takođe ukrašene figuricama dinosaurusa, vulkanom i velikom svećicom u obliku broja tri. Dok je Katarina u naručju držala nasmejanog Alekseja, Ljuba je stajao tik uz njih, ne skidajući osmeh s lica, dok su zajedno sa drugarima pevali rođendansku pesmicu.

Delić magične atmosfere sa slavlja na svom Instagram profilu podelila je njihova koleginica, pevačica Goga Gačić. Uz snimke koji su raznježili njene pratioce napisala je kratko "Srećan rođendanko!", uz emotikone deteline i plavog srca, i označila ponosne roditelje.

Ljuba i Katarina imaju dvoje dece — sina Alekseja i ćerkicu Katju. Nedavno su rekli da su odustali od trećeg deteta. Dobio sam nagradu od Boga da imam i muško i žensko dete, rekao je Ljuba i dodao da tog dana ima razlog da plače ceo dan i da su napravili veselje za najbliže.

Odustali smo od trećeg deteta, dvoje dece je dosta, rekla je Katarina i dodala da ne znaju koga prvo da srede i kome prvo da promene pelene, kao i da im pomaže žena Vesna.

Dinosauri su, sudeći po svemu, bili glavni gosti večeri.