Tijana Em raskinula sa gitaristom Darkom Simićem posle dve godine

Zabava

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, raskinula je dvogodišnju vezu sa gitaristom Darkom Simićem. Njih dvoje su živeli zajedno u Obrenovcu i gradili zajednički život, a tačan razlog raskida nije poznat javnosti.

Ono što je najviše privuklo pažnju je to što je Darko, i pored prekida, ostao član Tijaninog muzičkog benda. Profesionalni odnos se, dakle, nastavlja i posle emotivnog kraja.

Pre veze su se znali pet godina, a za to vreme gitarista joj je bio velika podrška. Tijana je ranije pričala koliko joj znači njegovo razumevanje za estradni posao, pošto su u istoj profesiji.

Prvi put su svoju vezu javno pokazali u maju 2024. godine. Razlog raskida za sada nije poznat javnosti.