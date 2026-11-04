Novi voditelj u "Jutarnjem programu" RTS-a: Marko Maksimović prvi put pred kamerama

Zabava

Gledaoci Javnog servisa poslednjih dana teško stižu da popamte ko je sve novo na malim ekranima, a u sredu 4. novembra ujutru dočekalo ih je još jedno iznenađenje. U studiju "Jutarnjeg programa" prvi put se u ulozi voditelja publici obratio Marko Maksimović.

Iako je njegovo pojavljivanje u toj ulozi iznenadilo mnoge, Maksimović je dobro poznato lice iza kamera RTS-a. Deo je redakcije Beogradskog programa još od 2010. godine, gde je kao reporter izveštavao sa brojnih događaja u zemlji i inostranstvu. "Jutarnji program" mu uopšte nije stran — u prošlosti ga je već uređivao. Veliki je ljubitelj sporta, a pisao je i za Mozzart Sport.

Pored njega, gledaoce je tog jutra u studiju Vesti unutar "Jutarnjeg programa" dočekala i Milica Simović, takođe novo lice Javnog servisa angažovano preko ovogodišnjeg Javnog poziva. Time je nastavljen trend uvođenja novih snaga pred kamere. Dva nova imena u jednom jutru — jasno je da se slika na Javnom servisu menja, i to brzo.

A čini se da je promena u kući bilo i više nego što se vidi u kadru. Manja Grčić nedavno je podnela ostavku na mesto generalne direktorke RTS-a, a pre toga je, sa mesta urednice Informativnog programa RTS-a, razrešila Bojanu Mlađenović.

Novi v.d. urednika Informativnog programa RTS-a Bojan Uskoković razrešio je sve urednike Informativnog programa. Među razrešenima je i Nikolina Rakić, dotadašnja urednica "Jutarnjeg programa" i "Beogradske hronike".

Za gledaoce je najvidljiviji deo te priče ipak ono pred kamerama: novo lice u jutarnjem terminu, pa još jedno u studiju Vesti. Ako se ovim tempom nastavi, trebaće nam spisak da ispratimo ko je došao, a ko otišao. U međuvremenu — kako vam se čini novi voditelj ujutru?