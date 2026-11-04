Izgoreo audi Uroša Živkovića na Čukarici, policija traga za dvojicom muškaraca

Zabava

Rano u utorak, 3. novembra, oko četiri sata ujutru, u mirnom delu Čukarice izbio je jak požar u kojem je u potpunosti izgoreo skupoceni automobil marke audi Q8, koji koristi pevač Uroš Živković.

Snažan prasak nalik eksploziji uznemirio je čitavo naselje. Očevici navode da ih je iz sna probudila detonacija i da se iz dvorišta video ogroman plamen.

Na mesto događaja ubrzo su stigle vatrogasne jedinice i policijske patrole, kako bi ugasile vatru i započele uviđaj. Auto je pretrpeo ogromnu materijalnu štetu, a policijska istraga treba da utvrdi sve okolnosti i motiv ovog napada.

Policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca za koje se sumnja da su izazvali požar. Nadležne službe rade na identifikaciji počinilaca.

Prema rečima stanara koji su se zatekli u blizini, Živković je posle eksplozije stajao pored vozila, vidno uplašen i izbezumljen.

Komšije iz ulice ne kriju uznemirenost zbog svega što se dogodilo usred noći. Stanari ističu da je kraj inače izuzetno miran i da ne pamte nikakve slične incidente.

Ko je i zašto zapalio audi, ostaje da utvrdi istraga.