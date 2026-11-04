Milica Bulat je novo lice RTS-a: vodi vremensku prognozu, a bratanica je Marka Bulata

Zabava

Milica Bulat je novo lice RTS-a i vodi vremensku prognozu u Jutarnjem programu. U kratkom roku privukla je veliku pažnju gledalaca javnog servisa — a onda je isplivalo i ono što malo ko zna: bratanica je popularnog pevača Marka Bulata. Prezime vam, dakle, nije slučajno poznato.

Voditeljka vremenske prognoze retko kad postane tema o kojoj se priča, ali ova je očigledno postala. Do mesta na RTS-u došla je preko konkursa na koji se prijavilo čak 1.400 kandidata, a angažovana je pre dva meseca. Od 7. septembra svakodnevno ulepšava jutra gledaocima, pa se tako i 4. novembra javila iz studija, u plavom odelu, i saopštila prognozu za hladan i kišovit dan.

Milica je, kako se pokazalo, krenula stopama svog pokojnog oca. Ćerka je poznatog novinara i urednika RTS-a Igora Bulata, koji je preminuo 2019. godine nakon duge i teške bolesti. Igor Bulat je godinama bio prepoznatljivo lice Jutarnjeg programa i redakcije Beogradske hronike, pa se ime Bulat u ovoj redakciji ne pojavljuje prvi put.

Rad pred kamerama javnog servisa za Milicu je prvi zvanični korak u televizijskom novinarstvu. Prethodno iskustvo sticala je radeći u izvršnoj produkciji, a uz televiziju ide i ozbiljna sportska priča: tekvondoom se bavi od treće godine i tokom sportske karijere ostvarila je zapažene rezultate na brojnim takmičenjima u zemlji i Evropi. „...sport je važan deo mog života od najranijeg detinjstva“, izjavila je. Jutarnji program i tekvondo — kombinacija koja zvuči kao da neko hoće i da te probudi i da te nokautira pre prve kafe.

Ako je suditi po pažnji koju je dobila, publika javnog servisa očigledno voli kad se iza ekrana krije neka priča. Kad uključite jutarnji program, šta prvo pogledate — kartu za kišu ili to ko stoji pored nje?