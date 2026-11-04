Mensur Ajdarpašić otvoreno: definitivno ne za "Elitu 10", a od TikToka i 15.000 evra

Zabava

Mensur Ajdarpašić nedavno je napustio Dominikansku Republiku nakon što je produkcija sportskog takmičenja "Exatlon Srbija" donela zvaničnu odluku o njegovoj diskvalifikaciji. Bivši rijaliti učesnik, koga svi pamtimo iz rijalitija, potpuno je promenio život i povukao se iz medija. Određeni period izbegavao je javna pojavljivanja, a vreme je posvetio sportu.

Kaže da je dobro, da su se utisci slegli, da se odmorio, naspavao i vratio treninzima. Teško mu je palo sve što se dogodilo na kraju i kaže da su i drugi to teško doživeli.

To mu nije prva diskvalifikacija — prethodno je diskvalifikovan i iz rijalitija "Zadruga". Na pitanje šta ga je najviše koštalo u životu, odgovara da je to temperament. U konflikt, tvrdi, neće ući bez razloga, ali kad mora — onda se tako nešto završi. Naučio je da treba uvek težiti ka cilju i da ništa ne treba da ometa opstanak, egzistenciju i mir, ali i ciljeve.

Definitivno ne za "Elitu 10"

Mnogi su ga ove godine očekivali u Beloj kući kao učesnika "Elite 10". Njegov odgovor bio je kratak i jasan.

Mir, more i kafa sam sa sobom

Ajdarpašić trenutno živi na relaciji Srbija i Crna Gora. Prija mu mir i hodanje pored mora, a da bude sam. Često je u Crnoj Gori, tamo trenira i odmara, preispituje se i razgovara sa sobom. Ti razgovori su mu jako bitni — često sedne sam sa sobom na kafu i razmišlja o svojim postupcima, šta mu treba, kuda to vodi i dokle. Sam sa sobom dosta uči. Najviše sebi zamera što je nepromišljen i prebrz.

Dominikansku Republiku, gde je proveo dosta vremena i gde brojne domaće javne ličnosti imaju nekretninu, ne vidi kao mesto za život, ali bi je izabrao za odmor.

U njegovom životu, kaže, nema haosa. Shvatio je da mora da promeni okruženje i društvo, a novi ljudi i nova drugarstva pokazala su se jako dobro. Ljude koji su tu iz koristi, kaže, prepozna.

Od rijalitija se najbolje zarađuje

Ne krije da su mu brojna učešća u rijalitiju donela najveće prihode. Dugo je u svetu rijalitija i kaže da mu zarada omogućava normalan život. Od rijalitija najviše zarađuje, a pored toga je u svetu fitnesa.

O TikToku ima jasan stav — to nije posao, nego način da utroši višak vremena. Može lepo da se zaradi... i može da se zaradi i 15.000 evra, kaže i dodaje da pamti dobre mesece. Kao primer navodi Baku Praseta, koji je, kaže, stvarno ambiciozan i sposoban i pravi ozbiljnu svotu novca na mesečnom nivou.

Slobodan, ne juri i ne srlja

Ljubavni život dugo je intrigirao mnoge, ali za ljubavlju trenutno ne žudi. Slobodan je i nije u vezi, a šta će biti dalje — videćemo. Možda, kaže, upozna neku sportistkinju. Dugo nije bio u vezi i ne srlja iz veze u vezu; ne juri i tu sve mora da se poklopi.

Dotakao se i bivših, turbulentnih odnosa. Kaže da se kaje zbog nekih odnosa, ali da su ga greške naučile. Danas, tvrdi, ne srlja i mnogo više razmišlja.