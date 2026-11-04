Goran Šljivić odgovorio na komentare gledalaca: „Nemam razloga da se bojim bilo koga“

Zabava

Goran Šljivić, direktor „Granda“, seo je pred kamere u ulozi na koju nije navikao. Ovog puta nije odgovarao na pitanja o takmičenju, kandidatima i dešavanjima iza kulisa „Zvezda Granda“ — čitali su mu komentare gledalaca i ljubitelja najgledanijeg muzičkog šoua, i to one koji su bili upućeni baš njemu. Na svaki je imao spreman odgovor, a pojedini su ga posebno nasmejali.

Prvi komentar je onaj na koji je najteže odgovoriti: gledalac je primetio da mu se u očima vidi da je dobar čovek. Šljivić je rekao da je to procena publike, a ne njegova, i da ne bi sam sebe da komentariše.

Sledeći komentar glasio je da direktor nije strog, nego pravičan, i tu se Šljivić odmah usaglasio.

A onda je stigao komentar da se direktor plaši Svetlane Cece Ražnatović. Osmeh nije mogao da sakrije.

– To nije tačno! Nemam razloga da se bojim bilo koga... Ja sam sa svim članovima žirija pre svega prijatelj – rekao je, pa dodao da ne zna odakle ljudima to, jer su Ceca i on u prošloj sezoni imali najviše svađa, a krenuli su i u ovoj.

Naredni komentar ticao se Kebe, za koga gledaoci tvrde da ume žestoko da iznervira direktora, više nego bilo koji drugi član žirija.

– Da, Keba ume da me iznervira kao nijedan član žirija, ali to je samo trenutno – priznao je i odmah dodao da su i njih dvojica odlični prijatelji i da je Keba zaista sjajan čovek.

Bilo je tu i komplimenata na račun izgleda i stajlinga. Na to je rekao da je to ocena publike i portala, i da je, ako je tako, zaista zadovoljan. Pohvale na izgled očigledno prijaju i direktorima.

Šta je još poručio ljubiteljima „Zvezda Granda“, može da se pogleda u videu.