MC Stojan: vila na Kosmaju, vila na Kipru i apartmani koji mogu da se presele

Zabava

Reper Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, godinama uspešno gradi muzičku karijeru, ali novac očigledno ulaže i u nekretnine. Njegov imovinski portfolio obuhvata luksuznu vilu na Kosmaju, nekretninu na Kipru, stan u Beogradu, kao i više objekata namenjenih turističkom izdavanju.

Vila na Kosmaju i placevi oko nje

Jedna od njegovih najpoznatijih nekretnina nalazi se na Kosmaju, gde je izgradio luksuznu vilu u kojoj provodi vreme daleko od gradske gužve. Kuća privlači pažnju zbog privatnosti i zelenila kojim je okružena, a komšije su ranije otkrivale da je objekat tako zaklonjen da se sa ulice gotovo ništa ne vidi.

Na tome se nije zaustavio. MC Stojan je kupio i nekoliko placeva u blizini svoje vile, gde je izradio dodatne objekte. Prvobitni plan bio je da iskoristi ogromno interesovanje za ovaj planinski kraj koje vlada još od pandemije i da apartmane izdaje. Cene takvog smeštaja u Srbiji kreću se od 70 pa do 200 evra za jednu noć, pa je računica zvučala logično.

Onda se predomislio i odlučio da te nekretnine stavi na oglas. Potencijalnim kupcima je naglasio da su u pitanju luksuzni apartmani savremenog dizajna koji poseduju prostrane terase, a s obzirom na to da su montažnog tipa, veoma lako se mogu preseliti na bilo koju drugu lokaciju.

Aja Napa, Beograd i još po nešto

Pored nekretnina u Srbiji, MC Stojan je pazario i luksuznu nekretninu na Kipru. Za vilu u Aja Napi izdvojio je oko 200.000 evra, računajući i opremanje objekta. Nekretnina se nalazi u atraktivnom delu ovog turističkog mesta, u blizini vile Svetlane Cece Ražnatović.

Prema navodima medija, Stojan je već duže vreme bio zainteresovan za Kipar, a kada mu se ukazala prilika za kupovinu, odlučio je da je iskoristi. Ova destinacija mu je posebno draga, a tamo često provodi vreme i tokom odmora.

Uz sve to, poseduje i stan u Beogradu. O detaljima ove nekretnine, njenoj kvadraturi i vrednosti nema pouzdanih javno dostupnih podataka.

Čini se da je reper tokom godina uspeo da deo zarade od muzike usmeri u nekretnine i turistički biznis, pa njegovi poslovni potezi privlače pažnju gotovo koliko i njegova muzička karijera. Iako ne govori često o svojoj imovini, ono što je do sada objavljeno pokazuje da MC Stojan ozbiljno razmišlja o ulaganju u nekretnine i širenju poslovanja.

Ostaje samo misterija koliki je taj stan u Beogradu — ako neko zna kvadraturu, neka se javi.