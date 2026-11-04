Milena Radulović i taupe torba: lekcija iz poslovne elegancije

Zabava

Glumica Milena Radulović ponela je strukturisanu tote torbu, i to je onaj komad koji celoj kombinaciji daje ton. U pitanju je sivo-smeđi, taupe model od kože, minimalističkog dizajna, koji rešava večitu dilemu — kako da torba bude dovoljno prostrana za celodnevni tempo, a da pritom ne izgleda glomazno.

Čiste linije, diskretan metalni detalj i neutralna nijansa glavni su razlog zašto ovakva torba prolazi svuda: uz ležerne dnevne kombinacije, uz poslovni sako, ali i uz večernji kaput. Praktično, ne morate da je menjate kad prelazite sa sastanka na kafu.

Milena je torbu stilizovala uz predimenzionirano sivo odelo, tamnu košulju i kravatu, a ceo look zaokružila je elegantnim štiklama. Kravata je tu ključni detalj — bez nje bi ovo bio samo još jedan lep, ali bezopasan stajling, a sa njom priča ide u ozbiljnu, poslovnu vodu. Upravo to je power dressing u praksi: ženska silueta, muški kod i nijedan kompromis.

Da budemo iskreni, ovakav stajling je lako upropastiti. Dovoljno je da torba bude previše mekana, previše blistava ili premala, pa da cela kombinacija izgleda kao da je sastavljena u pet minuta. Ovde se to nije desilo: boje su ostale u istoj, mirnoj familiji, a torba nosi najveći deo priče, a da pritom ne viče.

Ovaj stajling je i podsetnik na jednu dosadnu, ali tačnu stvar: dobra, funkcionalna torba u neutralnom tonu je investicija koja nema rok trajanja. U nju staje sve što vam treba od jutra do mraka, a svakom izdanju daje onaj nepogrešiv „feeling like a boss“ pečat.

Ako nas pitate, taupe je i najsigurniji izbor za one koji ne vole da razmišljaju previše — ide uz sve, ne izlazi iz mode i ne bode oči. Samo je nemojte nositi uz sve što imate odjednom. Biste li vi ovo poneli na sastanak ili ipak birate nešto veće i „ozbiljnije“?