Svih pet kandidata ide dalje: iznenađenje na kraju emisije „Nikad nije kasno“

Zabava

Epizoda emisije „Nikad nije kasno“ emitovana je u nedelju uveče, a veče su obeležili sjajni nastupi i odlična atmosfera u studiju. Najveće iznenađenje stiglo je na samom kraju — Žika Jakšić saopštio je da svih pet kandidata prolazi direktno u drugi krug, što je izazvalo oduševljenje među takmičarima. Emisija je, ukratko, imala i muziku i emocije i obrt na kraju.

U žiriju su, pored Saše Miloševića Mareta, bili Džejla Ramović i Nikola Rokvić. Njih dvoje otvorili su emisiju duetom „A sada idem“ i odmah napravili sjajnu atmosferu u studiju. Nisu samo ocenjivali — publiku su obradovali i svojim vokalima, a duet na otvaranju je, realno, najbolji način da se studio zagreje.

Posle muzičkog uvoda usledili su nastupi pet kandidata, koji su došli sa željom da pokažu svoj talenat i podele priče o svom životnom i muzičkom putu. Svako od njih dao je sve od sebe da ostavi što bolji utisak, a publika i žiri imali su priliku da uživaju u raznovrsnim interpretacijama i iskrenim emocijama.

Posebnu pažnju privukle su njihove životne priče, koje su još jednom pokazale da iza svakog nastupa stoje godine ljubavi prema muzici, odricanja i neostvarenih snova.

A onda je došao kraj i odluka koja je promenila ton celog večera. Svih pet kandidata ide direktno u drugi krug, . Snimak cele emisije dostupan je onima koji su je propustili ili žele da je pogledaju ponovo.

Iskreno, ovakva odluka je u isto vreme najlakša i najteža: kandidati su presrećni, ali drugi krug odjednom nosi ozbiljan teret očekivanja. Kad svi prođu dalje, pritisak se seli tamo gde se već zna da nema izgovora.

Ako svih pet ide dalje, drugi krug će izgledati kao razredna ekskurzija — pitanje je samo ko prvi peva u autobusu.