Mitrović o pričama o gašenju Pinka: to je samo brend, televizija je program

Zabava

Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nakon priča o mogućem gašenju Pinka. U emisiji "Hit Tvit" napravio je jasnu razliku između televizijskog programa i brenda pod kojim se emituje i naglasio da promena imena ne znači automatski i prestanak rada televizije.

To je samo brend... televizija je program, a ne njena robna marka... Mislim da to nije baš tako lako, poručio je Mitrović.

Priče o gašenju pojavile su se nedugo nakon što je na svom Instagramu objavio da daje masovne otkaze radnicima u svojim kompanijama. U objavi je naveo da je raspustio kompletno sve ansamble u Teatru Odeon, čime je 150 ljudi ostalo bez posla, a otkazi tu nisu stali.

Tu objavu opisao je kao jedan od najtežih dana u svom životu. Dodao je i da će u celom sistemu morati da otpusti oko hiljadu ljudi iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane".

Pojavljivanje u "Hit Tvitu" bilo je njegov prvi izlazak u javnost nakon otkaza. Tom prilikom poručio je i da je faktor sreće prisutniji što je više onih koji podele tugu.