Sahranjena Ognjanka Ognjanović Žutić: Milan Kalinić nosio kovčeg

Zabava

Glumica Ognjanka Ognjanović Žutić sahranjena je 3. novembra na Novom groblju u Beogradu. Dugogodišnja članica ansambla Drame Narodnog pozorišta preminula je 29. oktobra, u 77. godini.

Legenda srpskog pozorišta ispraćena je po kišnom danu, u prisustvu porodice, brojnih kolega i prijatelja. Čitav ispraćaj protekao je u tišini i suzama, bez držanja govora i bez pesme.

Među prvima je stigao voditelj i glumac Milan Kalinić, koji je nakon opela nosio kovčeg sa telom.

Kalinića i Anju Mandić povezuje posebna porodična istorija: Anjin otac Predrag Radojković bio je posle razvoda u vezi sa Kalinićevom majkom.

Pored neutešne ćerke Anastasije Anje Mandić, sahrani su prisustvovale mnoge istaknute ličnosti iz javnog i kulturnog života.

Uz Ognjanku se vezuje i jedan stariji porodični konac — Ceca Bojković bila je u braku sa Milošem Žutićem, za koga se kasnije udala Ognjanka Ognjanović Žutić.

Opelo je održano u 14 časova. Nakon službe sveštenik je prisutnima uputio utešne reči: "niko na ovaj svet nije došao slučajno, već da ga ulepša". Poručio je i da se treba radovati susretu sa Gospodom, jer "tamo nema bola".