Nova voditeljka Pinka bila je verena za pobednika „Parova“, a onda je usledio neočekivani raskid

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Kristina Iglendža, nova voditeljka Pinka, privlači sve veću pažnju javnosti. Javno je govorila o svojim poslovnim uspesima, kao i o privatnim izazovima, što je dodatno zainteresovalo ljude za njen život. Malo ko se, međutim, seća njene ljubavne prošlosti: pre šest godina bila je verena za Mladena Vuletića, pobednika sedme sezone „Parova“.

Veridba koja nije završena brakom

Vuletić je danas u skladnom braku sa Jelenom Pešić, sa kojom ima dve ćerke. U periodu najveće ljubavi njih dvoje su ponosno delili zajedničke trenutke na društvenim mrežama, a Vuletić je ubrzo odlučio i da zaprosi voditeljku. Veridba ipak nije krunisana brakom, jer je usledio neočekivani raskid koji je iznenadio njihove pratioce.

Mladen je tada otvoreno progovorio o krahu njihove veze i otkrio šta je zapravo bio razlog rastanka. „Da, da. Raskinuli smo, evo skoro mesec dana. Nije razlog niti prevara, niti bilo šta“, rekao je tada i dodao da je Kristina predivna devojka, ali da se jednostavno ne slažu u nekim stvarima. Time je stavio tačku na njihovu zajedničku priču.

Ljubav koja je počela posle diskvalifikacije

Ljubav između Kristine i Mladena rodila se tokom jedne od sezona rijalitija „Parovi“, ali se nije ispoljavala dok je ona vodila emisiju — sve je počelo nakon Vuletićeve diskvalifikacije. Kristina je kasnije opisala kako se sve odigralo.

Kako je rekla, to se dogodilo vrlo spontano i on joj uopšte nije bio interesantan dok je vodila unutra — bio joj je antipatičan. Tek kasnije je videla da je inteligentan i zanimljiv. „Zaljubila sam se u njega i shvatila sam da ne mogu da se kontrolišem u njegovom prisustvu“, pričala je, uz objašnjenje da zna da mora da bude profesionalna, ipak je voditeljka. On joj je, kako je prenela, rekao da se zaljubio u nju čim ju je ugledao.

Sve je to, kako je ispričala, uticalo na njenu karijeru — sa televizijom na kojoj je radila više ne sarađuje. Navela je i da se veza dogodila kada je on izašao, ali i da su emocije i pogledi postojali tokom „Parova“.

Jutarnji program i Sarapa

Kristina Iglendža Jutarnji program vodi sa kolegom Predragom Sarapom, a kako ističe, privatno i poslovno se odlično slažu jer su poreklom iz istih krajeva. Oboje su iz Krajine i, kako kaže, uklopili su se temperamentom. Sarapu je opisala kao gospodina i džentlmena.

Od prvog dana, rekla je, nije imala tremu. On joj je rekao da nema potrebe da jedno drugom pričaju kako treba da se radi, već je bitno da se „klikne“ — i kad klikneš, to ide prirodno. Ušli su u posao, dodala je, kao da se znaju sto godina.

Voditeljka Pinka je javno govorila i o dogovoru sa Mitrovićima, ističući da je dobila ponudu.

Povreda na moru

Prošlog leta Kristina je doživela povredu na moru i hitno je prevezena u obližnju bolnicu, gde joj je odmah ukazana pomoć. Tada se oglasila i otkrila šta se desilo — voli adrenalinske sportove, skijala je na vodi na gliseru, a vozač je dao gas. U tom trenutku je napravila špagu i mišić je skroz pukao.

Nakon što je osetila jaku bol, posetila je lekara, ali se prvobitna dijagnoza, kako navodi, pokazala pogrešnom. Nastavila je normalno da vodi život i otišla je čak i na trening, gde je osetila da je mišić boli. Tek je magnetna rezonanca pokazala da je mišić totalno pukao.