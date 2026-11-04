Kristina Radenković ostaje na RTS-u: evo šta radi posle ukidanja emisije

Zabava

Javni servis Srbije promenio je programsku šemu i sa ekrana povukao nekoliko poznatih formata. U okviru osvežavanja Zabavnog programa RTS-a ukinute su emisije „Stigni me ako znaš“, „Ja volim Srbiju“ i „Na večeri kod“.

Pošto je „Stigni me ako znaš“ vodila upravo Kristina Radenković, u javnosti se odmah otvorilo pitanje kakav je njen dalji angažman na televiziji. Odgovor je jasan: ona ostaje deo tima RTS-a i dalje je aktivna voditeljka na ovoj televiziji.

Jedan od njenih aktuelnih formata je emisija „Jedan dan“, koja se i dalje emituje na RTS-u. U tom projektu deo je voditeljskog tima u kom se smenjuje s kolegama: Ivanom Milenković, Milicom Gacin, Jelenom Simić, Stefanom Popovićem i Stefanom Mrvaljevićem. Pored toga, voditeljka je i dalje angažovana i na kvizu „Slagalica“.

Posla ima i van ekrana, i to ozbiljno. Kompanije je redovno angažuju za vođenje značajnih događaja, panela i seminara, a jedan takav skup vodila je i u beogradskom hotelu.

Put do voditeljske stolice nije bio pravolinijski. Turizam je prvobitno upisala na Prirodno-matematičkom fakultetu, na insistiranje majke, pa je posle završene prve godine promenila mišljenje i prešla na Akademiju umetnosti. Diplomirala je u klasi Bore Draškovića s prosekom 9,22, a od 2006. do 2009. bila je stalni član Narodnog pozorišta u Somboru.

Naravno, promena programske šeme uvek izgleda dramatičnije nego što jeste. Za voditeljku koja ima pune ruke posla i van malih ekrana, ukidanje formata je više udarac za šemu nego za njen raspored.

Tri emisije manje, a raspored joj ni najmanje prazan. Ako je neko očekivao povlačenje sa ekrana, nema od toga ništa — ostaje gde je i bila. Gde biste je vi najradije gledali?