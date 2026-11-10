Lara Čolić objavila nove provokativne fotke: crna haljina, korset i lavina komentara

Zabava

Lara Čolić, mlađa kćerka Zdravka Čolića, ponovo je u epicentru pažnje javnosti. Na svom Instagram profilu objavila je seriju izuzetno izazovnih fotografija u vamp izdanju, a lajkovi i komentari ispod objave nizali su se neverovatnom brzinom.

Pozirala je na stepeništu u uskoj, dugoj crnoj haljini sa providnim tilom, korset detaljima i dubokim dekolteom, a stajling je upotpunila diskretnim nakitom i crnom brendiranom torbicom. U komentarima se najčešće ponavlja jedno — da izgleda kao svetski top-model.

Novo izdanje dolazi posle fotografije koja je digla region na noge. Na njoj je Lara iz noćnog provoda, u zagrljaju Alekse Šarića, uz natpis "moja ljubav". Ta slika je pokrenula lavinu spekulacija o novoj estradno-džetset romansi, a Lara do sada nije potvrdila da li je u ljubavnoj vezi ili je reč samo o bliskom prijateljstvu. Provokativne fotografije koje su usledile pokazale su da joj medijska pažnja nimalo ne smeta.

Na mrežama nije nova — već godinama privlači pažnju atraktivnim fotografijama sa egzotičnih destinacija i luksuznih mesta, ali je privatni život vešto čuvala od očiju javnosti. Sad ta granica izgleda malo drugačije.

Zanimljiv je i stav njenog oca. Zdravko Čolić je svojevremeno priznao da su mu obe ćerke pomalo razmažene, ali i da u potpunosti razume njihovo odrastanje u današnjem vremenu. Ja imam dve ćerke koje su razmažene, rekao je tada, uz dodatak da bi i on bio razmažen na njihovom mestu. Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba, ispričao je.

Sledeći potez čekamo sa kokicama — a vi u komentarima pogodite da li je u pitanju nova haljina ili prvi zajednički selfi.