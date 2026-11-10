Dara Bubamara u koži od glave do pete stigla na snimanje „Zvezda Granda“

Zabava

Dara Bubamara pojavila se u ponedeljak 9. novembra na snimanju „Zvezda Granda“ u crnoj kombinaciji od kože koja se teško mogla ne primetiti. Pevačica je u Grandov studio stigla u skupocenom automobilu, a dečko koji ju je dovezao otvorio joj je vrata i poljubio je pred okupljenim predstavnicima medija.

Stajling je bio koža od glave do pete: efektna kožna jakna sa naglašenim reverima, dugačka uska kožna suknja, crne kožne rukavice i čizme sa visokom potpeticom.

Velike crne naočare za sunce dale su izdanju dodatnu dozu glamura, a platinasta plava kosa i upečatljivi aksesoari zaokružili su priču. Poseban detalj bio je crni komad odeće od providnog materijala ispod jakne, koji je svemu dodao dozu seksepila.

Pevačica je još jednom pokazala da voli odvažne modne kombinacije, da se ne plaši modnih eksperimenata i da joj mesto u centru pažnje očigledno prija.

Da budemo iskreni, ovo je klasična Dara: koža, velike naočare i stav da se u prvi plan ne stiže slučajno. Nekome će providni detalj ispod jakne biti previše, nekome taman, ali niko ne može da kaže da je izdanje bilo dosadno. Koža u novembru nije baš najkomotniji izbor — ali Dara očigledno nije došla po komfor, nego po efekat.

Ako je cilj bio da se o snimanju priča pre nego što je prva nota otpevana — posao je odrađen. Je li ovo izdanje za pohvalu ili je koža ipak preterana za studijski ulaz?