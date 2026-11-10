Jelena Đoković na premijeri u Beogradu, pa šetnja sa roditeljima

Zabava

Jelena Đoković, supruga Novaka Đokovića, pojavila se u ponedeljak uveče, 9. novembra, na beogradskoj premijeri predstave „Šta će nići kad posadiš srce“. Sedela je u prvom redu, sa roditeljima, a pažnju okoline privukla je i ovog puta.

Za tu priliku odabrala je usku suknju, džemper u sličnom tonu i kaput u istim nijansama, a kombinaciju su razbile crne kožne čizme. Monohromatski slojevi plus kožne čizme — to retko kad omane, i ovde je sve držalo na okupu. Nema tu neke eksperimentacije, ali nema ni promašaja.

Posle predstave prošetala je sa roditeljima, Miomirom i Verom, koji su joj pravili društvo.

Jelena je godinama veganka, a jednom prilikom je istakla da je taj način ishrane počela da primenjuje zbog nedostatka finansija tokom studija. „Tako da je veganstvo krenulo iz muke“, rekla je.

Priznala je i da je nekada bila veliki mesojed. „Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvek, ali ga ne jedem“, ispričala je, i dodala da se dobro oseća i da joj je cilj bio da nađe način da živi budna, sa energijom i zdrava.

Kad je reč o svakodnevnoj ishrani, objasnila je da 70 odsto njenih obroka čini neobrađena hrana, dok termički obrađen jelovnik obuhvata supu, bezglutensku testeninu, pirinač i kinou. Kaže i da je važno da se dobro organizuje oko obroka i da sa suprugom Novakom deli slične životne navike i posvećenost zdravlju.

Što se premijere tiče, prvim redom, kaputom i čizmama Jelena je ponovo bila ta o kojoj se priča.