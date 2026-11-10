Marko Njegomir je ispunio najveću želju svoje majke

Zabava

Marko Njegomir je sin Merime Njegomir i njen mezimac. Od sve njene dece on se najmanje pojavljivao u javnosti, a danas je okružen bezuslovnom ljubavlju svojih sestara.

Danas je srećno oženjen, što je bila velika želja njegove majke – i ta želja se, na kraju, ostvarila nakon njene smrti. Marko je završio Pravni fakultet i već godinama gradi uspešnu advokatsku karijeru.

Merima Njegomir, srpska pevačica narodne muzike, ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni. Ali njeno najveće dostignuće bila su deca – tri ćerke i sin, koje je dobila u braku sa Milanom Njegomirom.

Nikada nije krila koliko je ponosna na Milicu, Ljubicu i Jelenu, sve tri mlade i uspešne žene.

Svoje naslednike rodila je u razmaku od pet godina, a za to vreme nije dozvolila da joj karijera trpi. Rodila sam četvoro dece i snimila četiri albuma za to vreme i sada se pitam odakle mi energija, govorila je. Kazala je i da joj sada izgleda kao da je to bio neki drugi život, i da je karijera ostala netaknuta jer je turneje odbijala.

Decu, uprkos mnogo posla, nikada nije prepuštala u tuđe ruke. Priznavala je da je pravila greške, ali sve u nadi da će svoje mališane izvesti na pravi put.

Želela sam da budem dobra majka ali svi mi pravimo neke greške... govorila je. Negde je, kako je pričala, pročitala da detetu karakter ne možeš da promeniš – možeš samo da ga usmeravaš.

Marko je, eto, majčinu najveću želju ispunio. A to je valjda i najlepša stvar koju jedna majka može da poželi.