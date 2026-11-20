Zabava

Ljiljana Jevremović, koleginica Marine Tucaković, prisetila se razgovora koji joj je ostao u pamćenju. Bilo je predveče, na Marin rođendan. Pre toga je proverila kod nekoga da li joj je baš tog dana rođendan, rekli su joj da jeste, pa je okrenula Marinu i čestitala joj.

Marina joj je odgovorila: Ti si prva koja mi je čestitala. Ljiljana se iznenadila, a Marina je dodala: Možda će se neko setiti kasnije.

Ljiljana je ispričala i da je poslednji put pozvala Futu, Aleksandra Radulovića, Marinog supruga, da mu kaže da je slobodna ako bilo šta treba. Finansijski nije mogla da pomogne, ali ako treba da se briše prašina ili gura nameštaj — bila je tu. On se zahvalio i rekao da će je pozvati ako nešto bude trebalo. Imala je, kaže, i grupu sa kolegama tekstopiscima, razmenjivali su fotografije kućnih ljubimaca, i žao joj je što se to tako završilo.

Govorila je i o sebi — zašto se povukla iz javnosti i kako danas živi. Uživa da bude prodavačica. Sa ljudima sa kojima ranije nije imala kontakt može da porazgovara i to joj je zanimljivo, a na estradu joj se, kako kaže, uopšte ne vraća. Vratila bi se zbog zarade, ali u ovom trenutku možda nije ni dobro da zarađuje — želi da njena ćerka, koja je na drugoj godini specijalizacije za psihologiju, na smeru za transakcionu analizu, vidi da se može krenuti i od nule. Najbolje će joj pokazati primerom kako da se snađe u životu, da ako se jedan posao poljulja i nestane, nađe drugi.

Pokojna Marina Tucaković bila je najpoznatiji srpski i jugoslovenski tekstopisac. Tekstove je počela da piše sa devetnaest godina — za rok, pop i turbo folk pesme koje su postale najveći balkanski hitovi. Bila je udata za kompozitora Aleksandra Radulovića Futu, sa kojim je imala dva sina, Milana i Miloša, koji su preminuli.

Ljiljana je rekla i da joj je žao što Marina nije stigla da živi svoj život, jer je stalno bila u bubnju posla.