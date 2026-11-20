Zabava

Milica Todorović privukla je veliku pažnju javnosti novom objavom na društvenim mrežama. Pevačica je na svom profilu podelila kratku, ali veoma oštru poruku, kojom je očigledno želela da ukaže na to kako se danas stiče popularnost i ko sve dobija status javne ličnosti.

Poruka je bila jedna jedina rečenica: „Možemo li da prestanemo da pravimo zvezde od glupih ljudi“.

Milica je poznata po neposrednosti i britkom humoru, ali retko se oglašava na način koji može da izazove polemiku. Zato su njene reči ovog puta posebno odjeknule, a njeno pitanje direktno dovodi u pitanje kriterijume po kojima pojedinci postaju poznati i dobijaju prostor u medijima.

Nije navela na koga konkretno misli, niti je objasnila šta ju je podstaklo da objavu podeli. Ostavila je svima da sami popune prazninu — a to je, priznaćemo, i najefikasniji način da se pokrene rasprava.

Objava se može protumačiti i kao kritika savremenih trendova i sve češćeg pretvaranja popularnosti u merilo nečije važnosti. U prevodu: nije svaka pažnja zaslužena, a ni svako kome se kamere same nude nije zvezda.

Rečenica je izazvala pažnju njenih pratilaca.

Iskreno, teško je ne složiti se. Dovoljno je da otvoriš bilo koju aplikaciju i vidiš ko se danas gura u prvi plan — i pitanje odmah dobije novu težinu.

Ko je prvi pao na tvoju pamet? Ne moraš da kažeš naglas, znamo da imaš odgovor.