Zabava

Onlajn glasanje na zvaničnoj Fejsbuk stranici emisije „Nikad nije kasno“ završeno je tačno u ponoć, a publika je donela odluku.

Najveću podršku dobio je Goran Čolić sa 52,2 posto glasova i tako obezbedio sebi opstanak u takmičenju. Mira Piščetek izgubila je za dlaku — za nju je glasalo 47,8 posto publike, što nije bilo dovoljno da nastavi svoj takmičarski put.

Razlika između takmičara bila je veoma mala, pa je jasno da je publika bila gotovo podjednako naklonjena oboma. Odlučujući procenat ipak je presudio u Goranovu korist, a Mira se ovoga puta oprašta od takmičenja.

Realno, ovakav rasplet je najgori mogući. Ne ispadneš zato što te publika ne voli, nego zato što je za nijansu manje ljudi kliknulo tvoje ime. Goran je prošao, ali ni njegova pobeda nije bila ubedljiva. Kad odlučuje publika, ovakve razlike su česta stvar — ali to ne boli ništa manje.

Šta vi mislite: da je glasanje trajalo još sat duže, bi li se rezultat okrenuo?