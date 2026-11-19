Zabava

Nada Topčagić gostovala je u "Amidži šou", gde je odgovarala na pitanja gledalaca sa Instagrama. Neka pitanja bila su konkretnija nego što se obično očekuje, pa su zato i njeni odgovori privukli pažnju.

Najviše se pričalo o Zorici Brunclik. O sukobu između njih dve spekulisalo se ranije, a Nada ga je sada demantovala u jednoj rečenici: Nikad nisam bila u sukobu sa njom. Dodala je i da mnogo voli i nju i Kemiša i tu porodicu.

Iskreno, ovako se to radi. Bez ne bih o tome, bez misterije i bez onog čuvenog "ne komentarišem". Kad bi svaka dva imena koja mediji spoje u svađu zaista bila u svađi, u estradi niko ne bi razgovarao ni sa kim.

Dobila je i pitanje o Vendi — konkretno, da li joj smeta što ona angažuje njenog stilistu. Nada nije imala dilemu: Ona je meni hit, poručila je i dodala da Vendi obožava.

Znači, stilista je zajednički, a svađa nema. Nek se zapiše: ovako izgleda kolegijalnost bez uvijanja.

U emisiji se dotakla i nečeg sasvim drugačijeg — imovine. Ranije je govorila o nekretninama koje su ona i suprug Zlatko godinama sticali, kao i o troškovima koje njihovo održavanje nosi sa sobom.

Priznala je da joj je nekada život bio mnogo jednostavniji. Imala je svoj stan i bila najsrećnija. Danas, kako je opisala, ide u krug, a svaki rešen problem donosi sledeći.

Rekla je i da će rasprodati nekretnine, jer više ne uspeva da obiđe i namiri sve što ima, uz napomenu da ne kuka i da je zahvalna što su ona i Zlatko mogli sve to da priušte.

Nekretnine su lepa stvar dok ne shvatiš da svaka ima svoj račun, svoj kvar i svog majstora koji ne dolazi. Da li biste vi menjali jedan miran stan za nekoliko kuća i stanova i večito održavanje?