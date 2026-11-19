Zabava

Pevač Saša Kapor godinama je bio prepoznatljiv po dugoj kosi. Taj imidž mu je davao autentičan izgled, ali je odlučio da uvede novinu. Na TikTok profilu pojavio se snimak iz salona na kojem se vidi transformacija — Kapor je svoju dugu kosu znatno skratio i dobio potpuno novi izgled.

U opisu videa stoji kratka rečenica: „Dve i po godine je stalo u 20 sekundi.“

Komentari ispod videa samo su se nizali. Gotovo svi su hvalili njegov novi izgled. Bilo je tu i poređenja da je sada potpuno drugi čovek, kao i komplimenata na račun toga kako mu kosa stoji. Jedan komentar glasio je i: „E sad je pravi mačo men“. Uglavnom — atmosfera u komentarima je bila naklonjena promeni, što se ne dogodi baš svaki put kada neko sa dugom kosom posegne za makazama.

Podsetimo, Nikolina Kovač i Saša Kapor su godinama u skladnom braku. Par tokom svog odnosa nije imao skandale, a Kapor je otkrio koja je tajna njihovog uspeha. „Nema recepta. Samo istrajnost i strpljenje“, rekao je, uz objašnjenje da je bitno da se u brak ulazi iz ljubavi i da je tolerancija takođe važna.

Nova frizura je, po svemu sudeći, prošla dobro. Ako je suditi po komentarima, makaze su ovog puta odradile posao — pitanje je samo koliko će dugo trebati da se svi naviknu na to da Kapor više nije tip sa dugom kosom.