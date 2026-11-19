Zabava

Era Ojdanić, poznati folker, otkrio je javnosti zanimljive detalje o dešavanjima u svom ugostiteljskom objektu na Ibarskoj magistrali. Tema „tajne pevačica u kafani“ ponovo je pokrenula radoznalost fanova.

Sigurna luka na Ibarskoj magistrali

Prema njegovim rečima, pojedine pevačice su u njegovoj kafani i motelu skrivale svoje ljubavne afere. Iako su kod kuće imale porodice, odlučivale su se za susrete sa partnerima daleko od očiju javnosti. Ojdanić je naveo da je često bio upućen u njihove tajne, ali da nikada nije želeo da ih odaje, poštujući prijateljstvo i poverenje koje su mu ukazale.

Svoju ulogu u svemu opisao je bez uvijanja: „Bio sam im sigurna luka, znale su da ću da pokrijem.“ Kako kaže, estradne koleginice su mu dolazile u društvu ljubavnika, dok su kod kuće ostavljale muževe, a njegov zadatak bio je da sačuva njihovu privatnost i ne širi informacije dalje.

Zbog toga su ga mnoge koleginice smatrale sigurnom lukom — znale su da mogu da mu veruju i da će njihova tajna ostati zaštićena. Nikada nije smatrao da treba da se meša u privatne odnose svojih saradnica, a njegov odnos sa njima bio je zasnovan na međusobnom poštovanju i poverenju. Zato je i odlučio da ćuti o svemu što je saznao.

Tajne pevačica u kafani tako su ostale dobro čuvana misterija — bar dok on nije odlučio da progovori o svom iskustvu. Iako su mediji često nagađali o aferama na estradi, Ojdanić je do sada retko iznosio ovakve detalje. Fanovi su njegove reči ispratili sa interesovanjem, a mnogi ističu da je upravo ovakva diskrecija razlog što su pevačice birale njegov lokal za tajne susrete.

Tajno venčanje u beogradskoj crkvi

Jovana Jeremić, poznata voditeljka, i Miloš Stojanović Tigar venčali su se u strogoj tajnosti u crkvi u Beogradu, daleko od očiju javnosti. Par je odlučio da taj dan obeleži bez prisustva medija, okružen najbližim članovima porodice i prijateljima. Nakon ceremonije organizovan je svečani ručak za odabrane goste, čime su još jednom pokazali koliko im je privatnost važna.

Iako je poznata po tome što često deli detalje iz svog života, ovog puta je izabrala diskretnost. Nedugo nakon venčanja oglasila se na svom Instagram profilu i objavila emotivno ljubavno pismo posvećeno suprugu. U njemu je istakla snagu njihove ljubavi, zahvalnost za podršku i obećanje koje mu je dala za ceo život. Fanovi su pozitivno reagovali i u komentarima pružili podršku novopečenom bračnom paru.

Mama Džehva o Đukiću i Lauri

Gordana Džehverović, poznata kao mama Džehva, ponovo je privukla pažnju gledalaca gostovanjem u emisiji „Pitao Bih Za Druga“. Njena analiza odnosa Đukića i Laure izazvala je brojne reakcije, a izjava o tome zašto je Laura odlučila da baci Đukićeve stvari podigla je prašinu među fanovima ovog šoua.

U razgovoru sa voditeljkama Anastasijom Buđić i Mc Alex, mama Džehva je otvoreno govorila o dinamici između Đukića i Laure. Istakla je da je njihova veza specifična, jer funkcionišu po principu povremenih susreta. „Odgovara im kombinacija, utorkom se dohvate i ćao“, rekla je bez zadrške.

Voditeljka Stejsi upitala je zašto je Laura bacila Đukićeve stvari, a mama Džehva je objasnila da je razlog bila njena ljutnja — htela je da ga iznervira. Dodala je i anegdotu: prema njenim rečima, Đukić joj je nakon incidenta sa stvarima rekao da s njom ne bi bio ni za 100.000 evra.

Odnos Đukića i Laure nastavlja da izaziva pažnju, a publika očekuje nove preokrete u Beloj kući. Iako mama Džehva nije eksplicitno rekla da li bi volela da njih dvoje završe zajedno, njeni komentari ukazuju na rezervisan stav prema njihovoj vezi.

Tri priče, tri žanra — kafanska diskrecija, crkvena tišina i rijaliti buka. Ako je nešto jasno, najbolja usluga na estradi i dalje se zove ćutanje.