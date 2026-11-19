Zabava

Postoji jedna Čolina balada koju na nastupima nećete čuti, iako je publika godinama priželjkuje. Reč je o numeri „Sačuvaj me bože njene ljubavi“, jednoj od njegovih najlepših, koju je za Zdravka Čolića napisao Đorđe Balašević.

Čolić je uporno izbegava, a razlog nije tehničke ni vokalne prirode. Pesma mu je previše emotivna i budi izuzetno snažna lična osećanja, a to je na bini pred desetinama hiljada ljudi teško izneti. Zato gotovo nikad ne ulazi u njegov koncertni repertoar.

Gostujući u emisiji „Eden en eden“, otvoreno je priznao koliko mu ta numera znači. „Pesma koju ja pevam, ali je nisam napisao je najbolja pesma koju imam“, rekao je, a onda dodao: „Napisao ju je Đorđe Balašević i ona je nešto najemotivnije.“

Tom prilikom je otkrio i da je Balašević ovu pesmu napisao svojoj supruzi Oliveri.

Stihovi su ti koji nose najveći deo težine: „Kad na jednu kartu staviš sve što imaš, kad su ti sve misli istoj slici ram, Kad ne brojiš da li daješ ili primaš, znači da ćeš ostariti sam…“

Inače, malo je poznato da je Balašević ubedljivo najviše pesama napisao upravo za Zdravka — čak 11. Plod te dugogodišnje saradnje su i „Mađarica“, „Svadbarskim sokakom“, „Zločin i kazna“, „Ničiji i svačiji“, „Zbog tebe“, „Bembaša“…

Ipak, pored svih tih hitova i stadionskih himni, Čolić baš ovu baladu bez dileme izdvaja kao svoju najemotivniju numeru. Kad neko drugi napiše nešto što te pogodi više od svega što si sam smislio, to je valjda i najveći kompliment autoru.